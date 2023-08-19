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    Макс Джонстон - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Макс
    Фамилия Джонстон
    Команда Штурм
    Состав Основной
    Родной город Мидлсбро
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 декабря 2003 (20 лет)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.02.2024 Был в запасе Зальцбург 1:1 Штурм Австрия. Бундеслига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Штурм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.02.2024 Был в запасе Зальцбург (Зальцбург) 1:1 Штурм (Грац)
    10.12.2023 Был в запасе Штурм (Грац) 1:0 Альтах (Альтах)
    03.12.2023 Был в запасе Блау-Вайс (Линц) 1:1 Штурм (Грац)
    05.11.2023 Был в запасе ЛАСК (Линц) 3:1 Штурм (Грац)
    29.10.2023 1' -90' Штурм (Грац) 0:1 Аустрия (Вена)
    21.10.2023 Был в запасе Штурм (Грац) 2:1 Хартберг (Хартберг)
    08.10.2023 Был в запасе Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Штурм (Грац)
    24.09.2023 Был в запасе Рапид (Вена) 1:1 Штурм (Грац)
    19.08.2023 Был в запасе Аустрия Л (Лустенау) 0:1 Штурм (Грац)
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