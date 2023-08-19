Макс Джонстон - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Макс
|Фамилия
|Джонстон
|Команда
|Штурм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мидлсбро
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 декабря 2003 (20 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Макс
|Фамилия
|Джонстон
|Команда
|Штурм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мидлсбро
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 декабря 2003 (20 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Штурм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.02.2024
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|Штурм (Грац)
|10.12.2023
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|1:0
|Альтах (Альтах)
|03.12.2023
|Был в запасе
|Блау-Вайс (Линц)
|1:1
|Штурм (Грац)
|05.11.2023
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|3:1
|Штурм (Грац)
|29.10.2023
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|0:1
|Аустрия (Вена)
|21.10.2023
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|2:1
|Хартберг (Хартберг)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Штурм (Грац)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|1:1
|Штурм (Грац)
|19.08.2023
|Был в запасе
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:1
|Штурм (Грац)