Гиоргос Георгиу - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Гиоргос
|Фамилия
|Георгиу
|Команда
|Аполлон Смирнис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 сентября 1979 (43 года)
|Рост
|191
|Вес
|88
|Имя
|Гиоргос
|Фамилия
|Георгиу
|Команда
|Аполлон Смирнис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 сентября 1979 (43 года)
|Рост
|191
|Вес
|88
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анортосис
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2010
|1' -90'
|Анортосис (Ларнака)
|1:2
|ЦСКА (Москва)
|45'