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    Гиоргос Георгиу - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Гиоргос
    Фамилия Георгиу
    Команда Аполлон Смирнис
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 сентября 1979 (43 года)
    Рост 191
    Вес 88
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анортосис 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.08.2010 1' -90' Анортосис (Ларнака) 1:2 ЦСКА (Москва)
    45'
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