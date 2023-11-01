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    Eric Callis - статистика

    #29 | Защитник
    Имя Eric Callis
    Команда Алькоркон
    Состав Основной
    Позиция Защитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 Был в запасе Алькоркон 1:0 ФК Андорра Испания. Сегунда, 26 тур
    03.02.2024 Был в запасе Уэска 1:0 Алькоркон Испания. Сегунда, 25 тур
    27.01.2024 Был в запасе Алькоркон 0:0 Сарагоса Испания. Сегунда, 24 тур
    20.01.2024 Был в запасе Альбасете 0:1 Алькоркон Испания. Сегунда, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алькоркон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2023 Был в запасе Алькоркон (Алькоркон) 0:1
    (4:5)п    		 Картахена (Картахена)
    01.11.2023 1' -90' Навалкарнеро (Навалкарнеро) 0:1 Алькоркон (Алькоркон)
    Россия
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