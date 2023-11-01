Eric Callis - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Eric Callis
|Команда
|Алькоркон
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Eric Callis
|Команда
|Алькоркон
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|Был в запасе
|Алькоркон
|1:0
|ФК Андорра
|Испания. Сегунда, 26 тур
|03.02.2024
|Был в запасе
|Уэска
|1:0
|Алькоркон
|Испания. Сегунда, 25 тур
|27.01.2024
|Был в запасе
|Алькоркон
|0:0
|Сарагоса
|Испания. Сегунда, 24 тур
|20.01.2024
|Был в запасе
|Альбасете
|0:1
|Алькоркон
|Испания. Сегунда, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алькоркон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2023
|Был в запасе
|Алькоркон (Алькоркон)
|0:1
(4:5)п
|Картахена (Картахена)
|01.11.2023
|1' -90'
|Навалкарнеро (Навалкарнеро)
|0:1
|Алькоркон (Алькоркон)