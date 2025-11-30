Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Stian Sjovold Thorstensen - статистика

Волеренга
#22 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волеренга
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Викинг
5 : 1
30.11.2025
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
3 : 3
22.11.2025
Кристиансунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
1 : 0
09.11.2025
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
3 : 1
01.11.2025
Буде-Глимт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
ХамКам
2 : 1
19.10.2025
Волеренга
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
1 : 0
04.10.2025
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Мольде
4 : 1
28.09.2025
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Волеренга
1 : 1
20.09.2025
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Бранн
3 : 2
13.09.2025
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Волеренга
3 : 2
30.08.2025
Брюне
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Хаугесунд
2 : 3
24.08.2025
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Волеренга
4 : 0
17.08.2025
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Волеренга
2 : 1
03.08.2025
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Стремсгодсет
0 : 2
29.06.2025
Волеренга
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Волеренга
2 : 3
22.06.2025
Мольде
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Тромсе
2 : 1
31.05.2025
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
КФУМ-Камератене
0 : 1
26.05.2025
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Волеренга
1 : 1
16.05.2025
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Сандефьорд
2 : 1
11.05.2025
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Кристиансунд
0 : 2
27.04.2025
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Волеренга
0 : 2
21.04.2025
Русенборг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Фредрикстад
2 : 0
09.04.2025
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Сарпсборг 08
1 : 1
06.04.2025
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Волеренга
3 : 1
30.03.2025
Викинг
Был в запасе
Главные новости
«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
22:34
Карпин прокомментировал крупную победу России над Намибией
22:08
Определен лучший игрок России в матче с Намибией
21:29
1
Агрессивные фанаты Роналду атаковали жену Рамуша
21:09
1
Лига наций. Англия поглумилась в гостях над Хорватией (7:0)
20:54
7
Товарищеский матч. Сборная России не заметила Намибию (6:0)
20:40
27
Садулаев назвал сериал, который смотрел 30 раз
19:52
6
Тренер Португалии честно ответил, готов ли он мириться с Роналду
19:46
Товарищеский матч. Бразилия крупно победила в Индии (4:0), у Лино дубль
19:19
1
«Краснодар» разгромил «Ростов» на выезде (3:0)
19:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+