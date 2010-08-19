Джеффри Лейвакабесси - статистика
#37 | Защитник
|Имя
|Джеффри
|Фамилия
|Лейвакабесси
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 февраля 1981 (42 года)
|Рост
|173
|Вес
|68
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Джеффри
|Фамилия
|Лейвакабесси
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 февраля 1981 (42 года)
|Рост
|173
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анортосис
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.08.2010
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|4:0
|Анортосис (Ларнака)