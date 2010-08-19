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    Джеффри Лейвакабесси - статистика

    #37 | Защитник
    Имя Джеффри
    Фамилия Лейвакабесси
    Команда НЕК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 февраля 1981 (42 года)
    Рост 173
    Вес 68
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анортосис 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.08.2010 1' -90' ЦСКА (Москва) 4:0 Анортосис (Ларнака)
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