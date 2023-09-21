Кеиго Цунемото - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Кеиго
|Фамилия
|Цунемото
|Команда
|Серветт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 октября 1998 (25 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Кеиго
|Фамилия
|Цунемото
|Команда
|Серветт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 октября 1998 (25 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Серветт
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|62' -90'
|Славия (Прага)
|4:0
|Серветт (Женева)
|30.11.2023
|1' -90'
|Серветт (Женева)
|1:1
|Рома (Рим)
|26.10.2023
|76' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:1
|Серветт (Женева)
|05.10.2023
|1' -90'
|Рома (Рим)
|4:0
|Серветт (Женева)
|21.09.2023
|Был в запасе
|Серветт (Женева)
|0:2
|Славия (Прага)