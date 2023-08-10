Петар Мишич - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Петар
|Фамилия
|Мишич
|Команда
|Зриньски
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 июля 1994 (29 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Петар
|Фамилия
|Мишич
|Команда
|Зриньски
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 июля 1994 (29 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зриньски
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2023
|Был в запасе
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|1:0
|Зриньски (Мостар)
|10.08.2023
|66' -90'
|Зриньски (Мостар)
|6:2
|Брейдаблик (Коупавогюр)