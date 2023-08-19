Максимилиан Бройниг - статистика
#44 | Нападающий
|Имя
|Максимилиан
|Фамилия
|Бройниг
|Команда
|Фрайбург
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Вюрцбург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 августа 2000 (23 года)
|Рост
|195
|Имя
|Максимилиан
|Фамилия
|Бройниг
|Команда
|Фрайбург
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Вюрцбург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 августа 2000 (23 года)
|Рост
|195
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фрайбург
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.05.2024
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|0:0
|Фрайбург (Фрайбург)
|27.04.2024
|Был в запасе
|Фрайбург (Фрайбург)
|1:2
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Фрайбург (Фрайбург)
|1:1
|Майнц (Майнц)
|14.04.2024
|89' -90'
|Дармштадт (Дармштадт)
|0:1
|Фрайбург (Фрайбург)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Боруссия М (Менхенгладбах)
|0:3
|Фрайбург (Фрайбург)
|08.10.2023
|85' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|3:0
|Фрайбург (Фрайбург)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|0:0
|Фрайбург (Фрайбург)
|19.08.2023
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:2
|Фрайбург (Фрайбург)