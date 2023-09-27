Тарас Гаглоев - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Тарас
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Гаглоев
|Команда
|Алания
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 сентября 2004 (19 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Тарас
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Гаглоев
|Команда
|Алания
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 сентября 2004 (19 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алания
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2023
|66' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:0
|Алания (Владикавказ)