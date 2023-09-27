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    Тарас Гаглоев - статистика

    #37 | Полузащитник
    Имя Тарас
    Отчество Русланович
    Фамилия Гаглоев
    Команда Алания
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 сентября 2004 (19 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алания 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2023 66' -90' Ротор (Волгоград) 1:0 Алания (Владикавказ)
    Россия
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