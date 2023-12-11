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    Ари Моура - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Ари
    Фамилия Моура
    Команда Металлист 1925
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 июля 1996 (27 лет)
    Рост 174
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.05.2024 1' - 90' Металлист 1925 1:2 Верес Украина. Премьер-лига, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 1925 19 3 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2024 1' -90' Металлист 1925 (Харьков) 1:2 Верес (Ровно)
    19.05.2024 1' -90' Металлист 1925 (Харьков) 3:2 Полесье (Житомир)
    90' 90' 2'
    04.05.2024 80' -90' Металлист 1925 (Харьков) 3:2 Ворскла (Полтава)
    28.04.2024 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 3:0 Металлист 1925 (Харьков)
    22.04.2024 62' -90' Металлист 1925 (Харьков) 1:1 Оболонь (Киев)
    16.03.2024 1' -58' Металлист 1925 (Харьков) 1:4 Рух (Львов)
    08.03.2024 1' -90' Металлист 1925 (Харьков) 1:1 ЛНЗ (Черкасы)
    02.03.2024 1' -90' Минай (Минай) 2:0 Металлист 1925 (Харьков)
    25.02.2024 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 2:4 Динамо (Киев)
    11.12.2023 1' -46' Металлист 1925 (Харьков) 0:3 Александрия (Александрия)
    07.12.2023 1' -60' Динамо (Киев) 4:2 Металлист 1925 (Харьков)
    03.12.2023 1' -61' Шахтер (Донецк) 2:0 Металлист 1925 (Харьков)
    25.11.2023 Был в запасе Верес (Ровно) 4:2 Металлист 1925 (Харьков)
    11.11.2023 1' -63' Полесье (Житомир) 2:1 Металлист 1925 (Харьков)
    35'
    05.11.2023 46' -90' Металлист 1925 (Харьков) 2:1 Черноморец (Одесса)
    78'
    20.10.2023 79' -90' Металлист 1925 (Харьков) 1:3 Кривбасс (Кривой Рог)
    08.10.2023 1' -46' Оболонь (Киев) 1:0 Металлист 1925 (Харьков)
    02.10.2023 1' -75' Днепр-1 (Днепр) 1:0 Металлист 1925 (Харьков)
    24.09.2023 68' -90' Металлист 1925 (Харьков) 0:0 Колос (Ковалевка)
    15.09.2023 68' -90' Металлист 1925 (Харьков) 2:1 Заря (Луганск)
    19.08.2023 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 1:0 Минай (Минай)
    05.08.2023 61' -90' Александрия (Александрия) 1:0 Металлист 1925 (Харьков)
    29.07.2023 62' -90' Металлист 1925 (Харьков) 1:2 Шахтер (Донецк)
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