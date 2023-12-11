Ари Моура - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Ари
|Фамилия
|Моура
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 июля 1996 (27 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Ари
|Фамилия
|Моура
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 июля 1996 (27 лет)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.05.2024
|1' - 90'
|Металлист 1925
|1:2
|Верес
|Украина. Премьер-лига, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист 1925
|19
|3
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:2
|Верес (Ровно)
|19.05.2024
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|3:2
|Полесье (Житомир)
|90' 90' 2'
|04.05.2024
|80' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|3:2
|Ворскла (Полтава)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|3:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|22.04.2024
|62' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:1
|Оболонь (Киев)
|16.03.2024
|1' -58'
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:4
|Рух (Львов)
|08.03.2024
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:1
|ЛНЗ (Черкасы)
|02.03.2024
|1' -90'
|Минай (Минай)
|2:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|25.02.2024
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:4
|Динамо (Киев)
|11.12.2023
|1' -46'
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:3
|Александрия (Александрия)
|07.12.2023
|1' -60'
|Динамо (Киев)
|4:2
|Металлист 1925 (Харьков)
|03.12.2023
|1' -61'
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Верес (Ровно)
|4:2
|Металлист 1925 (Харьков)
|11.11.2023
|1' -63'
|Полесье (Житомир)
|2:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|35'
|05.11.2023
|46' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:1
|Черноморец (Одесса)
|78'
|20.10.2023
|79' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:3
|Кривбасс (Кривой Рог)
|08.10.2023
|1' -46'
|Оболонь (Киев)
|1:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|02.10.2023
|1' -75'
|Днепр-1 (Днепр)
|1:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|24.09.2023
|68' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:0
|Колос (Ковалевка)
|15.09.2023
|68' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:1
|Заря (Луганск)
|19.08.2023
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:0
|Минай (Минай)
|05.08.2023
|61' -90'
|Александрия (Александрия)
|1:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|29.07.2023
|62' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:2
|Шахтер (Донецк)