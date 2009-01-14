Хорхе Гонсалвес - статистика
|Имя
|Хорхе
|Отчество
|Мигель
|Фамилия
|Гонсалвес
|Команда
|Ольяненси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 октября 1983 (39 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Хорхе
|Отчество
|Мигель
|Фамилия
|Гонсалвес
|Команда
|Ольяненси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 октября 1983 (39 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Расинг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.01.2009
|82' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|3:1
|Расинг (Сантандер)