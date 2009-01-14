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    Хорхе Гонсалвес - статистика

    Имя Хорхе
    Отчество Мигель
    Фамилия Гонсалвес
    Команда Ольяненси
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 октября 1983 (39 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Расинг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.01.2009 82' -90' Валенсия (Валенсия) 3:1 Расинг (Сантандер)
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