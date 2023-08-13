Онур Унлючифци - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Онур
|Фамилия
|Унлючифци
|Команда
|ФСВ Франкфурт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Франкфурт-на-Майне
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 апреля 1997 (27 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Онур
|Фамилия
|Унлючифци
|Команда
|ФСВ Франкфурт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Франкфурт-на-Майне
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 апреля 1997 (27 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФСВ Франкфурт
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2023
|1' -124'
|ФСВ Франкфурт (Франкфурт)
|1:2
(0:3)п
|Ганза (Росток)
|120'