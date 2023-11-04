Джек Нолан - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Джек
|Фамилия
|Нолан
|Команда
|Аккрингтон Стэнли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Портсмут
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 мая 2001 (23 года)
|Рост
|182
|Имя
|Джек
|Фамилия
|Нолан
|Команда
|Аккрингтон Стэнли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Портсмут
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 мая 2001 (23 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аккрингтон Стэнли
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.11.2023
|1' -126'
|Аккрингтон Стэнли (Аккрингтон)
|1:2
|Донкастер Роверс (Донкастер)
|04.11.2023
|46' -90'
|Донкастер Роверс (Донкастер)
|2:2
|Аккрингтон Стэнли (Аккрингтон)