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    Кусини Йенги - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Кусини
    Фамилия Йенги
    Команда Портсмут
    Состав Основной
    Родной город Аделаида
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 января 1999 (24 года)
    Рост 190
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    29.12.2023 83' - 90' Эксетер Сити 0:0 Портсмут Англия. Первая лига, 25 тур
    26.12.2023 73' - 90' Бристоль Роверс 2:1 Портсмут Англия. Первая лига, 24 тур
    23.12.2023 Был в запасе Портсмут 1:1 Флитвуд Англия. Первая лига, 23 тур
    16.12.2023 1' - 72' Шрусбери Таун 0:3 Портсмут Англия. Первая лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Портсмут 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.11.2023 60' -90' Честерфилд (Честерфилд) 1:0 Портсмут (Портсмут)
    Россия
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