Кусини Йенги - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Кусини
|Фамилия
|Йенги
|Команда
|Портсмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аделаида
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 1999 (24 года)
|Рост
|190
|Имя
|Кусини
|Фамилия
|Йенги
|Команда
|Портсмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аделаида
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 1999 (24 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|29.12.2023
|83' - 90'
|Эксетер Сити
|0:0
|Портсмут
|Англия. Первая лига, 25 тур
|26.12.2023
|73' - 90'
|Бристоль Роверс
|2:1
|Портсмут
|Англия. Первая лига, 24 тур
|23.12.2023
|Был в запасе
|Портсмут
|1:1
|Флитвуд
|Англия. Первая лига, 23 тур
|16.12.2023
|1' - 72'
|Шрусбери Таун
|0:3
|Портсмут
|Англия. Первая лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Портсмут
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2023
|60' -90'
|Честерфилд (Честерфилд)
|1:0
|Портсмут (Портсмут)