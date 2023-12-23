Матеус Лусуарди - статистика
#47 | Защитник
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Лусуарди
|Команда
|Фрозиноне
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 января 2004 (20 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Лусуарди
|Команда
|Фрозиноне
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 января 2004 (20 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фрозиноне
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2024
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|19.05.2024
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|0:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:2
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|15.01.2024
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|5:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|06.01.2024
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:3
|Монца (Монца)
|29.12.2023
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|23.12.2023
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:2
|Ювентус (Турин)
|16.12.2023
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|10.12.2023
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:0
|Торино (Турин)
|02.12.2023
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|3:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|26.11.2023
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:1
|Дженоа (Генуя)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|2:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|06.11.2023
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:1
|Верона (Верона)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|28.09.2023
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|22.09.2023
|Был в запасе
|Салернитана (Салерно)
|1:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|4:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|02.09.2023
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|26.08.2023
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)