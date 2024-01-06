Альваро Каррильо - статистика
#34 | Защитник
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Каррильо
|Команда
|Реал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мурсия
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 апреля 2002 (22 года)
|Рост
|182
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Каррильо
|Команда
|Реал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мурсия
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 апреля 2002 (22 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.01.2024
|1' -90'
|Арандина (Аранда-де-Дуэро)
|1:3
|Реал (Мадрид)