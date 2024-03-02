Маламин Эфекеле - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Маламин
|Фамилия
|Эфекеле
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 июля 2004 (19 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Маламин
|Фамилия
|Эфекеле
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 июля 2004 (19 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Серкль Брюгге
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.05.2024
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|4:1
|Генк (Генк)
|28.04.2024
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|24.04.2024
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|3:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:1
|Антверпен (Антверпен)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:3
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|01.04.2024
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Брюгге (Брюгге)
|17.03.2024
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Моленбек (Моленбек)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|0:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|02.03.2024
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:3
|Мехелен (Мехелен)
|25.02.2024
|Был в запасе
|Эйпен (Эйпен)
|0:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|18.02.2024
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Брюгге (Брюгге)
|11.02.2024
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|1:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|04.02.2024
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|4:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|30.01.2024
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|26.01.2024
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Стандард (Льеж)