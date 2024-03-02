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    Маламин Эфекеле - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Маламин
    Фамилия Эфекеле
    Команда Серкль Брюгге
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 июля 2004 (19 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Серкль Брюгге 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.05.2024 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 4:1 Генк (Генк)
    28.04.2024 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    24.04.2024 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 3:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    21.04.2024 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 0:1 Антверпен (Антверпен)
    13.04.2024 Был в запасе Генк (Генк) 1:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    07.04.2024 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 2:3 Серкль Брюгге (Брюгге)
    01.04.2024 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Брюгге (Брюгге)
    17.03.2024 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 3:0 Моленбек (Моленбек)
    09.03.2024 Был в запасе Шарлеруа (Шарлеруа) 0:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    02.03.2024 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:3 Мехелен (Мехелен)
    25.02.2024 Был в запасе Эйпен (Эйпен) 0:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    18.02.2024 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Брюгге (Брюгге)
    11.02.2024 Был в запасе Гент (Гент) 1:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    04.02.2024 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 4:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    30.01.2024 Был в запасе Вестерло (Вестерло) 4:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    26.01.2024 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Стандард (Льеж)
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