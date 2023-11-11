Алехо Велис - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Алехо
|Фамилия
|Велис
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 сентября 2003 (20 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Алехо
|Фамилия
|Велис
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 сентября 2003 (20 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тоттенхэм
|8
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.12.2023
|82' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|3:1
|Борнмут (Борнмут)
|28.12.2023
|70' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|4:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|81'
|23.12.2023
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|15.12.2023
|90' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|10.12.2023
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|4:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|07.12.2023
|88' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:2
|Вест Хэм (Лондон)
|03.12.2023
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|3:3
|Тоттенхэм (Лондон)
|26.11.2023
|86' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:2
|Астон Вилла (Бирмингем)
|11.11.2023
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|23.10.2023
|82' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:0
|Фулхэм (Лондон)
|07.10.2023
|90' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|0:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|30.09.2023
|90' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|2:2
|Тоттенхэм (Лондон)