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Faris Al Ghamdi
Главные новости
18:34
Канчельскис: «Глушенков уже не уедет в Европу, он выбрал комфорт в «Зените»
2
18:22
Видео
Жену Месси не хотели пускать на матч Кубка Америки – известна причина
18:11
Реакция «Пари НН» на информацию о распродаже игроков
17:59
Прогноз Силкина на чемпиона России сезона-2024/25
17:47
Фото
Заявление «Динамо» Мх об уходе Бердыева в зарубежный клуб
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Все новости
19:26
Жесткий ответ Кейна на критику сборной Англии со стороны легенд команды
19:07
Хакер пригрозил слить все документы о нарушениях «Манчестер Сити» ФФП
18:51
Агент Роналдо поделился ожиданиями от нового сезона игрока в «Ростове»
1
17:34
Видео
Экс-жена Погребняка сообщила о новой беременности – она планирует назвать ребенка Владимиром или Россияной
2
17:21
Пирожков: «Даку на Евро-2024 сделал все, чтобы остаться в РПЛ»
1
17:12
Мбаппе намерен взыскать с «ПСЖ» долг в 100 миллионов
1
17:06
УЕФА наказал Даку за скандальную выходку на Евро-2024
3
16:58
Фото
Поцелуй Роналду и его девушки после матча Евро-2024
2
16:47
Видео
Появилось подробное видео скандальной выходки Даку на Евро-2024
1
16:39
«Пари НН» выставил на трансфер восьмерых игроков
7
16:31
«Краснодар» начал переговоры о покупке Дуарте
1
16:23
Орлов заявил, что игроки сборной Украины сами определяют состав на матч
4
16:16
Фото
Вратарь Медведев подписал контракт с клубом РПЛ после ухода из «Ростова»
1
16:10
Руни назвал команду, на которую похожа игра сборной Англии на Евро-2024
16:02
Игрок из второй узбекистанской лиги тренируется с ЦСКА
2
15:38
Видео
Тренер Турции был раздражен, что его не узнали на Евро-2024 и не пускали на стадион
2
14:58
Фото
Лещук сделал креативное фото у Пизанской башни
4
14:50
Видео
Стюард сбил игрока Португалии на Евро-2024 в погоне за болельщиком на поле
3
14:38
Видео
Мората приготовил сюрприз сборной Испании на Евро-2024
1
14:30
Губерниев предсказал «расписанный» результат в 3-м туре Евро-2024
6
14:06
Фото
Джорджина похвасталась пышной грудью в корсете
11
13:48
Форвард Англии ответил на жесткую критику со стороны Линекера
13:37
Мостовой ответил, взял бы он Лукаку в свою команду или нет
7
13:26
Букмекеры обрушили коэффициент на ничью в матче Евро-2024 Словакия – Румыния
4
13:13
Видео
В Чили во время панихиды рядом с телом умершего включили матч Кубка Америки
1
13:03
Защитник Албании высказался о величии Ямаля
12:53
Де Брюйне намекнул, кем станет после игровой карьеры
12:33
Четвертьфиналист ЛЧ-2012/13 вернулся в Сегунду
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Faris Al Ghamdi
Статистика
Faris Al Ghamdi - статистика
#36 | Полузащитник
Имя
Faris Al Ghamdi
Команда
Аль-Иттифак
Состав
Основной
Позиция
Полузащитник
Статистика
Россия
Казахстан
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