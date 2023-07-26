Вангьель Згуро - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Вангьель
|Фамилия
|Згуро
|Команда
|Струга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 марта 1993 (31 год)
|Рост
|184
|Имя
|Вангьель
|Фамилия
|Згуро
|Команда
|Струга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 марта 1993 (31 год)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Струга
|5
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2023
|1' -90'
|Струга (Струга)
|0:1
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|57' 90'
|17.08.2023
|1' -90'
|Свифт (Эсперанж)
|2:1
|Струга (Струга)
|10.08.2023
|1' -90'
|Струга (Струга)
|3:1
|Свифт (Эсперанж)
|01.08.2023
|1' -90'
|Будучность (Подгорице)
|3:4
|Струга (Струга)
|26.07.2023
|79' -90'
|Струга (Струга)
|1:0
|Будучность (Подгорице)