Доминик Яворчек - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Яворчек
|Команда
|Жилина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 ноября 2002 (21 год)
|Рост
|183
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Яворчек
|Команда
|Жилина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 ноября 2002 (21 год)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жилина
|3
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.07.2023
|64' -73'
|Гент (Гент)
|5:1
|Жилина (Жилина)
|68' 73'
|20.07.2023
|73' -90'
|Левадия (Таллин)
|1:2
|Жилина (Жилина)
|13.07.2023
|73' -90'
|Жилина (Жилина)
|2:1
|Левадия (Таллин)