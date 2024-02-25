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    Кевин Мак Аллистер - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Кевин
    Фамилия Мак Аллистер
    Команда Юнион СЖ
    Состав Основной
    Родной город Буэнос-Айрес
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 ноября 1997 (26 лет)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.05.2024 1' - 46' Юнион СЖ 2:0 Генк Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 10 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Юнион СЖ 29 1 0 9 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2024 1' -46' Юнион СЖ (Брюссель) 2:0 Генк (Генк)
    19.05.2024 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    13.05.2024 1' -90' Брюгге (Брюгге) 2:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    05.05.2024 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 0:0 Андерлехт (Брюссель)
    56'
    28.04.2024 1' -87' Юнион СЖ (Брюссель) 4:1 Антверпен (Антверпен)
    39'
    25.04.2024 1' -75' Антверпен (Антверпен) 0:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    19'
    21.04.2024 1' -75' Юнион СЖ (Брюссель) 1:2 Брюгге (Брюгге)
    14.04.2024 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 2:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    07.04.2024 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 2:3 Серкль Брюгге (Брюгге)
    25.02.2024 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Стандард (Льеж)
    10.02.2024 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:2 Вестерло (Вестерло)
    76' 76'
    03.02.2024 1' -90' Генк (Генк) 0:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    28.01.2024 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    70'
    21.01.2024 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    26.12.2023 1' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    77'
    23.12.2023 1' -90' Эйпен (Эйпен) 1:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    17.12.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:0 Мехелен (Мехелен)
    10.12.2023 Был в запасе Шарлеруа (Шарлеруа) 1:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    03.12.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    26.11.2023 1' -90' Гент (Гент) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    12.11.2023 82' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 3:0 Кортрейк (Кортрейк)
    05.11.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Брюгге (Брюгге)
    29.10.2023 Был в запасе Вестерло (Вестерло) 1:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    20.10.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 4:1 Эйпен (Эйпен)
    08.10.2023 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:4 Юнион СЖ (Брюссель)
    55'
    01.10.2023 87' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 3:1 Шарлеруа (Шарлеруа)
    28.09.2023 1' -89' Моленбек (Моленбек) 2:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    56'
    24.09.2023 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 0:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    16.09.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 0:2 Генк (Генк)
    03.09.2023 1' -81' Юнион СЖ (Брюссель) 2:2 Антверпен (Антверпен)
    19.08.2023 1' -89' Мехелен (Мехелен) 4:0 Юнион СЖ (Брюссель)
    04.08.2023 1' -90' Стандард (Льеж) 0:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    28.07.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:0 Андерлехт (Брюссель)
    85'
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