Кевин Мак Аллистер - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Мак Аллистер
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 ноября 1997 (26 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Мак Аллистер
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 ноября 1997 (26 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юнион СЖ
|29
|1
|0
|9
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2024
|1' -46'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Генк (Генк)
|19.05.2024
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|13.05.2024
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|05.05.2024
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|0:0
|Андерлехт (Брюссель)
|56'
|28.04.2024
|1' -87'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|4:1
|Антверпен (Антверпен)
|39'
|25.04.2024
|1' -75'
|Антверпен (Антверпен)
|0:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|19'
|21.04.2024
|1' -75'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:2
|Брюгге (Брюгге)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|2:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:3
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|25.02.2024
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Стандард (Льеж)
|10.02.2024
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:2
|Вестерло (Вестерло)
|76' 76'
|03.02.2024
|1' -90'
|Генк (Генк)
|0:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|28.01.2024
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|70'
|21.01.2024
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|26.12.2023
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|77'
|23.12.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|17.12.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:0
|Мехелен (Мехелен)
|10.12.2023
|Был в запасе
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|03.12.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|26.11.2023
|1' -90'
|Гент (Гент)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|12.11.2023
|82' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|3:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|05.11.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Брюгге (Брюгге)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|20.10.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|4:1
|Эйпен (Эйпен)
|08.10.2023
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:4
|Юнион СЖ (Брюссель)
|55'
|01.10.2023
|87' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|3:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|28.09.2023
|1' -89'
|Моленбек (Моленбек)
|2:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|56'
|24.09.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|16.09.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|0:2
|Генк (Генк)
|03.09.2023
|1' -81'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:2
|Антверпен (Антверпен)
|19.08.2023
|1' -89'
|Мехелен (Мехелен)
|4:0
|Юнион СЖ (Брюссель)
|04.08.2023
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|0:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|28.07.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Андерлехт (Брюссель)
|85'