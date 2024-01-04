Давид Озо - статистика
#52 | Полузащитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Озо
|Команда
|Кристал Пэлас
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Валенсия
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 мая 2005 (19 лет)
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Озо
|Команда
|Кристал Пэлас
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Валенсия
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 мая 2005 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кристал Пэлас
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.01.2024
|71' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|04.01.2024
|85' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:0
|Эвертон (Ливерпуль)