Мохамед Каба - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Мохамед
|Фамилия
|Каба
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Родной город
|Орлеан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 октября 2001 (22 года)
|Рост
|185
|Имя
|Мохамед
|Фамилия
|Каба
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Родной город
|Орлеан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 октября 2001 (22 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лечче
|23
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2024
|1' -62'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|25.02.2024
|58' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:4
|Интер (Милан)
|16.02.2024
|62' -90'
|Торино (Турин)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|11.02.2024
|1' -46'
|Болонья (Болонья)
|4:0
|Лечче (Лечче)
|02.02.2024
|1' -75'
|Лечче (Лечче)
|4:2
|Фиорентина (Флоренция)
|28.01.2024
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|2:1
|Лечче (Лечче)
|21.01.2024
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:3
|Ювентус (Турин)
|89'
|14.01.2024
|1' -72'
|Лацио (Рим)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|06.01.2024
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|30.12.2023
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|23.12.2023
|46' -90'
|Интер (Милан)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|16.12.2023
|76' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|11.12.2023
|86' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|11.11.2023
|1' -63'
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Милан (Милан)
|05.11.2023
|1' -90'
|Рома (Рим)
|3:1
|Лечче (Лечче)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Торино (Турин)
|23.10.2023
|1' -80'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|06.10.2023
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|26.09.2023
|70' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|85' 90'
|22.09.2023
|1' -79'
|Лечче (Лечче)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|17.09.2023
|1' -90'
|Монца (Монца)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|03.09.2023
|1' -62'
|Лечче (Лечче)
|2:0
|Салернитана (Салерно)
|30'
|27.08.2023
|46' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:2
|Лечче (Лечче)
|20.08.2023
|65' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Лацио (Рим)