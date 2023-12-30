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    Мохамед Каба - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Мохамед
    Фамилия Каба
    Команда Лечче
    Состав Основной
    Родной город Орлеан
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 октября 2001 (22 года)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лечче 23 0 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2024 1' -62' Фрозиноне (Фрозиноне) 1:1 Лечче (Лечче)
    25.02.2024 58' -90' Лечче (Лечче) 0:4 Интер (Милан)
    16.02.2024 62' -90' Торино (Турин) 2:0 Лечче (Лечче)
    11.02.2024 1' -46' Болонья (Болонья) 4:0 Лечче (Лечче)
    02.02.2024 1' -75' Лечче (Лечче) 4:2 Фиорентина (Флоренция)
    28.01.2024 1' -90' Дженоа (Генуя) 2:1 Лечче (Лечче)
    21.01.2024 1' -90' Лечче (Лечче) 0:3 Ювентус (Турин)
    89'
    14.01.2024 1' -72' Лацио (Рим) 1:0 Лечче (Лечче)
    06.01.2024 1' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    30.12.2023 1' -90' Аталанта (Бергамо) 1:0 Лечче (Лечче)
    23.12.2023 46' -90' Интер (Милан) 2:0 Лечче (Лечче)
    16.12.2023 76' -90' Лечче (Лечче) 2:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    11.12.2023 86' -90' Эмполи (Эмполи) 1:1 Лечче (Лечче)
    11.11.2023 1' -63' Лечче (Лечче) 2:2 Милан (Милан)
    05.11.2023 1' -90' Рома (Рим) 3:1 Лечче (Лечче)
    28.10.2023 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:1 Торино (Турин)
    23.10.2023 1' -80' Удинезе (Удине) 1:1 Лечче (Лечче)
    06.10.2023 1' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    26.09.2023 70' -90' Ювентус (Турин) 1:0 Лечче (Лечче)
    85' 90'
    22.09.2023 1' -79' Лечче (Лечче) 1:0 Дженоа (Генуя)
    17.09.2023 1' -90' Монца (Монца) 1:1 Лечче (Лечче)
    03.09.2023 1' -62' Лечче (Лечче) 2:0 Салернитана (Салерно)
    30'
    27.08.2023 46' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:2 Лечче (Лечче)
    20.08.2023 65' -90' Лечче (Лечче) 2:1 Лацио (Рим)
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