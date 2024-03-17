Шарлис - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Шарлис
|Фамилия
|Понтес
|Команда
|Верона
|Состав
|Основной
|Родной город
|Масейо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 февраля 2004 (20 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Шарлис
|Фамилия
|Понтес
|Команда
|Верона
|Состав
|Основной
|Родной город
|Масейо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 февраля 2004 (20 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верона
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2024
|67' -90'
|Верона (Верона)
|2:2
|Интер (Милан)
|20.05.2024
|Был в запасе
|Салернитана (Салерно)
|1:2
|Верона (Верона)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:2
|Торино (Турин)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|27.04.2024
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:0
|Верона (Верона)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|15.04.2024
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:2
|Верона (Верона)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:2
|Дженоа (Генуя)
|01.04.2024
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Верона (Верона)
|17.03.2024
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:3
|Милан (Милан)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Верона (Верона)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|23.02.2024
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Верона (Верона)
|17.02.2024
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:2
|Ювентус (Турин)
|11.02.2024
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|0:0
|Верона (Верона)
|04.02.2024
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Верона (Верона)
|28.01.2024
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|20.01.2024
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:1
|Верона (Верона)
|13.01.2024
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|06.01.2024
|90' -90'
|Интер (Милан)
|2:1
|Верона (Верона)
|30.12.2023
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:1
|Салернитана (Салерно)
|23.12.2023
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)
|09.12.2023
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:1
|Лацио (Рим)
|03.12.2023
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:3
|Верона (Верона)
|27.11.2023
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:2
|Лечче (Лечче)
|10.11.2023
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:0
|Верона (Верона)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:3
|Монца (Монца)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Верона (Верона)
|21.10.2023
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:3
|Наполи (Неаполь)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:1
|Верона (Верона)
|02.10.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:0
|Верона (Верона)
|27.09.2023
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:1
|Аталанта (Бергамо)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:0
|Верона (Верона)
|18.09.2023
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:0
|Болонья (Болонья)