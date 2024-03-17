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    Шарлис - статистика

    #37 | Полузащитник
    Имя Шарлис
    Фамилия Понтес
    Команда Верона
    Состав Основной
    Родной город Масейо
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 февраля 2004 (20 лет)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.05.2024 67' - 90' Верона 2:2 Интер Италия. Серия А, 38 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Верона 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2024 67' -90' Верона (Верона) 2:2 Интер (Милан)
    20.05.2024 Был в запасе Салернитана (Салерно) 1:2 Верона (Верона)
    12.05.2024 Был в запасе Верона (Верона) 1:2 Торино (Турин)
    05.05.2024 Был в запасе Верона (Верона) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
    27.04.2024 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 Верона (Верона)
    20.04.2024 Был в запасе Верона (Верона) 1:0 Удинезе (Удине)
    15.04.2024 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:2 Верона (Верона)
    07.04.2024 Был в запасе Верона (Верона) 1:2 Дженоа (Генуя)
    01.04.2024 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:1 Верона (Верона)
    17.03.2024 Был в запасе Верона (Верона) 1:3 Милан (Милан)
    10.03.2024 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:1 Верона (Верона)
    03.03.2024 Был в запасе Верона (Верона) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    23.02.2024 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:0 Верона (Верона)
    17.02.2024 Был в запасе Верона (Верона) 2:2 Ювентус (Турин)
    11.02.2024 Был в запасе Монца (Монца) 0:0 Верона (Верона)
    04.02.2024 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:1 Верона (Верона)
    28.01.2024 Был в запасе Верона (Верона) 1:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    20.01.2024 Был в запасе Рома (Рим) 2:1 Верона (Верона)
    13.01.2024 Был в запасе Верона (Верона) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    06.01.2024 90' -90' Интер (Милан) 2:1 Верона (Верона)
    30.12.2023 Был в запасе Верона (Верона) 0:1 Салернитана (Салерно)
    23.12.2023 Был в запасе Верона (Верона) 2:0 Кальяри (Кальяри)
    09.12.2023 Был в запасе Верона (Верона) 1:1 Лацио (Рим)
    03.12.2023 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:3 Верона (Верона)
    27.11.2023 Был в запасе Верона (Верона) 2:2 Лечче (Лечче)
    10.11.2023 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:0 Верона (Верона)
    05.11.2023 Был в запасе Верона (Верона) 1:3 Монца (Монца)
    28.10.2023 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:0 Верона (Верона)
    21.10.2023 Был в запасе Верона (Верона) 1:3 Наполи (Неаполь)
    08.10.2023 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 2:1 Верона (Верона)
    02.10.2023 Был в запасе Торино (Турин) 0:0 Верона (Верона)
    27.09.2023 Был в запасе Верона (Верона) 0:1 Аталанта (Бергамо)
    23.09.2023 Был в запасе Милан (Милан) 1:0 Верона (Верона)
    18.09.2023 Был в запасе Верона (Верона) 0:0 Болонья (Болонья)
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