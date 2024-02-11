Ivan Kostić - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Ivan Kostić
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Имя
|Ivan Kostić
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волос
|10
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.04.2024
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:0
|Пансерраикос (Серрес)
|20.04.2024
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|2:1
|Волос (Волос)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:2
|Атромитос (Перистери)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|0:1
|Волос (Волос)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|4:1
|Кифисиас (Киффисиа)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:2
|Волос (Волос)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|3:0
|Волос (Волос)
|28.02.2024
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|3:1
|ОФИ (Ираклион)
|18.02.2024
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:2
|ПАС (Яннина)
|11.02.2024
|Был в запасе
|Кифисиас (Киффисиа)
|0:0
|Волос (Волос)
|03.02.2024
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|27.01.2024
|Был в запасе
|Пансерраикос (Серрес)
|2:2
|Волос (Волос)
|21.01.2024
|1' -90'
|Волос (Волос)
|1:5
|ПАОК (Салоники)
|14.01.2024
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:0
|Волос (Волос)
|07.01.2024
|1' -90'
|Волос (Волос)
|1:2
|Атромитос (Перистери)
|03.01.2024
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Волос (Волос)
|20.12.2023
|1' -90'
|Волос (Волос)
|0:3
|Панатинаикос (Афины)
|17.12.2023
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:2
|Волос (Волос)
|03.12.2023
|1' -90'
|Волос (Волос)
|2:2
|Олимпиакос (Пирей)
|42'
|29.11.2023
|1' -90'
|Волос (Волос)
|1:0
|Пансерраикос (Серрес)
|24.11.2023
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:1
|Волос (Волос)
|63'
|11.11.2023
|1' -90'
|Волос (Волос)
|0:2
|Арис (Салоники)
|05.11.2023
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|1:1
|Волос (Волос)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:1
|Кифисиас (Киффисиа)
|21.10.2023
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|2:0
|Волос (Волос)
|27.09.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:2
|Астерас (Триполис)