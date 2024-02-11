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    Ivan Kostić - статистика

    #12 | Вратарь
    Имя Ivan Kostić
    Команда Волос
    Состав Основной
    Позиция Вратарь
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волос 10 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.04.2024 Был в запасе Волос (Волос) 1:0 Пансерраикос (Серрес)
    20.04.2024 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 2:1 Волос (Волос)
    13.04.2024 Был в запасе Волос (Волос) 2:2 Атромитос (Перистери)
    06.04.2024 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 0:1 Волос (Волос)
    30.03.2024 Был в запасе Волос (Волос) 4:1 Кифисиас (Киффисиа)
    16.03.2024 Был в запасе Астерас (Триполис) 0:2 Волос (Волос)
    03.03.2024 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 3:0 Волос (Волос)
    28.02.2024 Был в запасе Волос (Волос) 3:1 ОФИ (Ираклион)
    18.02.2024 Был в запасе Волос (Волос) 1:2 ПАС (Яннина)
    11.02.2024 Был в запасе Кифисиас (Киффисиа) 0:0 Волос (Волос)
    03.02.2024 Был в запасе Волос (Волос) 1:1 Панетоликос (Агринио)
    27.01.2024 Был в запасе Пансерраикос (Серрес) 2:2 Волос (Волос)
    21.01.2024 1' -90' Волос (Волос) 1:5 ПАОК (Салоники)
    14.01.2024 1' -90' Астерас (Триполис) 1:0 Волос (Волос)
    07.01.2024 1' -90' Волос (Волос) 1:2 Атромитос (Перистери)
    03.01.2024 1' -90' АЕК (Афины) 3:0 Волос (Волос)
    20.12.2023 1' -90' Волос (Волос) 0:3 Панатинаикос (Афины)
    17.12.2023 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:2 Волос (Волос)
    03.12.2023 1' -90' Волос (Волос) 2:2 Олимпиакос (Пирей)
    42'
    29.11.2023 1' -90' Волос (Волос) 1:0 Пансерраикос (Серрес)
    24.11.2023 1' -90' ОФИ (Ираклион) 1:1 Волос (Волос)
    63'
    11.11.2023 1' -90' Волос (Волос) 0:2 Арис (Салоники)
    05.11.2023 Был в запасе ПАС (Яннина) 1:1 Волос (Волос)
    28.10.2023 Был в запасе Волос (Волос) 2:1 Кифисиас (Киффисиа)
    21.10.2023 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 2:0 Волос (Волос)
    27.09.2023 Был в запасе ПАОК (Салоники) 3:0 Волос (Волос)
    24.09.2023 Был в запасе Волос (Волос) 1:2 Астерас (Триполис)
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