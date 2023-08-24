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    Силвано Фос - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Силвано
    Фамилия Фос
    Команда Аякс
    Состав Основной
    Родной город Амстердам
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 марта 2005 (18 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    21.09.2023 46' - 90' Аякс 3:3 Марсель Лига Европы, 1 тур
    55' 90'
    03.09.2023 Был в запасе Фортуна 0:0 Аякс Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
    31.08.2023 Был в запасе Аякс 0:1 Лудогорец Лига Европы, 4 раунд, ответный матч
    24.08.2023 Был в запасе Лудогорец 1:4 Аякс Лига Европы, 4 раунд, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аякс 1 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.09.2023 46' -90' Аякс (Амстердам) 3:3 Марсель (Марсель)
    55' 90'
    31.08.2023 Был в запасе Аякс (Амстердам) 0:1 Лудогорец (Разград)
    24.08.2023 Был в запасе Лудогорец (Разград) 1:4 Аякс (Амстердам)
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