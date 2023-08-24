Силвано Фос - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Силвано
|Фамилия
|Фос
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 марта 2005 (18 лет)
|Имя
|Силвано
|Фамилия
|Фос
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 марта 2005 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.09.2023
|46' - 90'
|Аякс
|3:3
|Марсель
|Лига Европы, 1 тур
|55' 90'
|03.09.2023
|Был в запасе
|Фортуна
|0:0
|Аякс
|Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
|31.08.2023
|Был в запасе
|Аякс
|0:1
|Лудогорец
|Лига Европы, 4 раунд, ответный матч
|24.08.2023
|Был в запасе
|Лудогорец
|1:4
|Аякс
|Лига Европы, 4 раунд, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аякс
|1
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.09.2023
|46' -90'
|Аякс (Амстердам)
|3:3
|Марсель (Марсель)
|55' 90'
|31.08.2023
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|0:1
|Лудогорец (Разград)
|24.08.2023
|Был в запасе
|Лудогорец (Разград)
|1:4
|Аякс (Амстердам)