Маттиа Маннини - статистика
#66 | Полузащитник
|Имя
|Маттиа
|Фамилия
|Маннини
|Команда
|Рома
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 июля 2006 (17 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Маттиа
|Фамилия
|Маннини
|Команда
|Рома
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 июля 2006 (17 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рома
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|85' -90'
|Рома (Рим)
|3:0
|Шериф (Тирасполь)
|05.10.2023
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|4:0
|Серветт (Женева)
|21.09.2023
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|1:2
|Рома (Рим)