Бенче Шош - статистика
#88 | Нападающий
|Имя
|Бенче
|Фамилия
|Шош
|Команда
|ТСЦ Бачка Топола
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 мая 1994 (30 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Бенче
|Фамилия
|Шош
|Команда
|ТСЦ Бачка Топола
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 мая 1994 (30 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.05.2024
|46' - 84'
|ТСЦ Бачка Топола
|6:0
|Напредак
|Сербия. Суперлига, 7 тур
|81'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ТСЦ Бачка Топола
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|56' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|5:2
|ТСЦ Бачка Топола (Бачка-Топола)
|76'
|30.11.2023
|86' -90'
|ТСЦ Бачка Топола (Бачка-Топола)
|0:1
|Вест Хэм (Лондон)
|09.11.2023
|Был в запасе
|Фрайбург (Фрайбург)
|5:0
|ТСЦ Бачка Топола (Бачка-Топола)
|26.10.2023
|78' -90'
|ТСЦ Бачка Топола (Бачка-Топола)
|1:3
|Фрайбург (Фрайбург)
|05.10.2023
|88' -90'
|ТСЦ Бачка Топола (Бачка-Топола)
|2:2
|Олимпиакос (Пирей)
|21.09.2023
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|3:1
|ТСЦ Бачка Топола (Бачка-Топола)