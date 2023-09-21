Ифет Дьяковац - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Ифет
|Фамилия
|Дьяковац
|Команда
|ТСЦ Бачка Топола
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 декабря 1997 (26 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Ифет
|Фамилия
|Дьяковац
|Команда
|ТСЦ Бачка Топола
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 декабря 1997 (26 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.05.2024
|1' - 90'
|ТСЦ Бачка Топола
|6:0
|Напредак
|Сербия. Суперлига, 7 тур
|6' 42' 81'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ТСЦ Бачка Топола
|6
|2
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|5:2
|ТСЦ Бачка Топола (Бачка-Топола)
|48' 61'
|30.11.2023
|1' -90'
|ТСЦ Бачка Топола (Бачка-Топола)
|0:1
|Вест Хэм (Лондон)
|09.11.2023
|1' -67'
|Фрайбург (Фрайбург)
|5:0
|ТСЦ Бачка Топола (Бачка-Топола)
|26.10.2023
|1' -78'
|ТСЦ Бачка Топола (Бачка-Топола)
|1:3
|Фрайбург (Фрайбург)
|05.10.2023
|1' -90'
|ТСЦ Бачка Топола (Бачка-Топола)
|2:2
|Олимпиакос (Пирей)
|63'
|21.09.2023
|1' -81'
|Вест Хэм (Лондон)
|3:1
|ТСЦ Бачка Топола (Бачка-Топола)