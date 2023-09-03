Зини - статистика
#90 | Нападающий
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Сальвадор
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июля 2002 (21 год)
|Рост
|181
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Сальвадор
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июля 2002 (21 год)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2024
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|1:1
|АЕК (Афины)
|21.12.2023
|Был в запасе
|Пансерраикос (Серрес)
|2:2
|АЕК (Афины)
|18.12.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:2
|АЕК (Афины)
|04.12.2023
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|1:0
|Арис (Салоники)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:3
|АЕК (Афины)
|08.10.2023
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|3:0
|Панетоликос (Агринио)
|02.10.2023
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|2:0
|АЕК (Афины)
|28.09.2023
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|17.09.2023
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:3
|АЕК (Афины)