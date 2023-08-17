Давид Анкейе - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Анкейе
|Команда
|Дженоа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 мая 2002 (22 года)
|Рост
|191
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Анкейе
|Команда
|Дженоа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 мая 2002 (22 года)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шериф
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|1' -90'
|Рома (Рим)
|3:0
|Шериф (Тирасполь)
|30.11.2023
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|2:3
|Славия (Прага)
|09.11.2023
|1' -90'
|Серветт (Женева)
|2:1
|Шериф (Тирасполь)
|26.10.2023
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:1
|Серветт (Женева)
|05.10.2023
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|6:0
|Шериф (Тирасполь)
|21.09.2023
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:2
|Рома (Рим)
|31.08.2023
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|2:1
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|24.08.2023
|1' -90'
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|1:1
|Шериф (Тирасполь)
|17.08.2023
|66' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:2
|Шериф (Тирасполь)