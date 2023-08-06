Леандро Моргалла - статистика
#39 | Защитник
|Имя
|Леандро
|Фамилия
|Моргалла
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 сентября 2004 (19 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Леандро
|Фамилия
|Моргалла
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 сентября 2004 (19 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зальцбург
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2023
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:0
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|25.11.2023
|1' -73'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:2
|Хартберг (Хартберг)
|56'
|12.11.2023
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|0:0
|Зальцбург (Зальцбург)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:1
|Блау-Вайс (Линц)
|13.08.2023
|1' -66'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Аустрия (Вена)
|06.08.2023
|90' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Тироль (Ваттенс)