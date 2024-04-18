Lorran Lucas - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Lorran Lucas
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Lorran Lucas
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.06.2024
|1' - 65'
|Фламенго
|2:1
|Баия
|Бразилия. Серия А, 10 тур
|16.06.2024
|1' - 67'
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|Фламенго
|Бразилия. Серия А, 9 тур
|14.06.2024
|1' - 83'
|Фламенго
|2:1
|Гремио
|Бразилия. Серия А, 8 тур
|02.06.2024
|Был в запасе
|Васко да Гама
|1:6
|Фламенго
|Бразилия. Серия А, 7 тур
|29.05.2024
|81' - 90'
|Фламенго
|3:0
|Мильонариос
|Кубок Либертадорес, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фламенго
|7
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.06.2024
|1' -65'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Баия (Салвадор)
|16.06.2024
|1' -67'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|14.06.2024
|1' -83'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Гремио (Порту-Алегри)
|02.06.2024
|Был в запасе
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|1:6
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|11.05.2024
|1' -88'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|63' 20'
|05.05.2024
|75' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|28.04.2024
|70' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|0:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|18.04.2024
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|14.04.2024
|90' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)