Evertton - статистика
#52 | Полузащитник
|Имя
|Evertton
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Evertton
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.06.2024
|76' - 90'
|Фламенго
|2:1
|Баия
|Бразилия. Серия А, 10 тур
|16.06.2024
|83' - 90'
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|Фламенго
|Бразилия. Серия А, 9 тур
|90' 87'
|14.06.2024
|83' - 90'
|Фламенго
|2:1
|Гремио
|Бразилия. Серия А, 8 тур
|02.06.2024
|Был в запасе
|Васко да Гама
|1:6
|Фламенго
|Бразилия. Серия А, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фламенго
|3
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.06.2024
|76' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Баия (Салвадор)
|16.06.2024
|83' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|90' 87'
|14.06.2024
|83' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Гремио (Порту-Алегри)
|02.06.2024
|Был в запасе
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|1:6
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)