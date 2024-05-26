Yuta Miyamoto - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Yuta Miyamoto
|Команда
|Киото Санга
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Yuta Miyamoto
|Команда
|Киото Санга
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.06.2024
|1' - 90'
|Киото Санга
|2:0
|Хоккайдо Консадоле Саппоро
|Япония. Джей-лига, 18 тур
|90'
|01.06.2024
|1' - 90'
|Киото Санга
|1:1
|Сересо Осака
|Япония. Джей-лига, 17 тур
|26.05.2024
|1' - 90'
|Нагоя Грампус
|1:1
|Киото Санга
|Япония. Джей-лига, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч