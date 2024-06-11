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Марсио Виейра
Статистика
Марсио Виейра - статистика
Завершил карьеру
10 октября 1984 (42), Марку-ди-Канавезиш
#8 | Полузащитник
179 см
Андорра
Статистика
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Лига наций 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Отбор ЧЕ-2020 2019
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Андорра
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Северная Ирландия
2 : 0
11.06.2024
Андорра
1' - 90'
45'
Товарищеские матчи. Сборные,
Испания
5 : 0
05.06.2024
Андорра
84' - 90'
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