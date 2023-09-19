Один-Тиаго Хольм - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Один-Тиаго
|Фамилия
|Хольм
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тронхейм
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 января 2003 (21 год)
|Рост
|175
|Имя
|Один-Тиаго
|Фамилия
|Хольм
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тронхейм
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 января 2003 (21 год)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Селтик
|2
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2023
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|2:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|28.11.2023
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:0
|Селтик (Глазго)
|07.11.2023
|46' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|6:0
|Селтик (Глазго)
|19.09.2023
|58' -68'
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:0
|Селтик (Глазго)
|68'