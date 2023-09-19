Хен-Джун Ян - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Хен-Джун
|Фамилия
|Ян
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пусан
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 мая 2002 (21 год)
|Рост
|176
|Имя
|Хен-Джун
|Фамилия
|Ян
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пусан
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 мая 2002 (21 год)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.01.2024
|55' - 90'
|Сент-Миррен
|0:3
|Селтик
|Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
|30.12.2023
|Был в запасе
|Селтик
|2:1
|Рейнджерс
|Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
|26.12.2023
|65' - 90'
|Данди
|0:3
|Селтик
|Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
|23.12.2023
|71' - 90'
|Селтик
|2:0
|Ливингстон
|Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Селтик
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2023
|1' -86'
|Лацио (Рим)
|2:0
|Селтик (Глазго)
|78'
|07.11.2023
|61' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|6:0
|Селтик (Глазго)
|25.10.2023
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|2:2
|Атлетико (Мадрид)
|04.10.2023
|1' -62'
|Селтик (Глазго)
|1:2
|Лацио (Рим)
|19.09.2023
|58' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:0
|Селтик (Глазго)