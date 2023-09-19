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    Хен-Джун Ян - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Хен-Джун
    Фамилия Ян
    Команда Селтик
    Состав Основной
    Родной город Пусан
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 мая 2002 (21 год)
    Рост 176
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.01.2024 55' - 90' Сент-Миррен 0:3 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
    30.12.2023 Был в запасе Селтик 2:1 Рейнджерс Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
    26.12.2023 65' - 90' Данди 0:3 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
    23.12.2023 71' - 90' Селтик 2:0 Ливингстон Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Селтик 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.11.2023 1' -86' Лацио (Рим) 2:0 Селтик (Глазго)
    78'
    07.11.2023 61' -90' Атлетико (Мадрид) 6:0 Селтик (Глазго)
    25.10.2023 Был в запасе Селтик (Глазго) 2:2 Атлетико (Мадрид)
    04.10.2023 1' -62' Селтик (Глазго) 1:2 Лацио (Рим)
    19.09.2023 58' -90' Фейеноорд (Роттердам) 2:0 Селтик (Глазго)
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