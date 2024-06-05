Лео Сауэр - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Лео
|Фамилия
|Сауэр
|Команда
|Фейеноорд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Братислава
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 декабря 2005 (18 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Лео
|Фамилия
|Сауэр
|Команда
|Фейеноорд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Братислава
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 декабря 2005 (18 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.06.2024
|Был в запасе
|Словакия
|1:1
|Украина
|Чемпионат Европы, 2 тур
|17.06.2024
|Был в запасе
|Бельгия
|0:1
|Словакия
|Чемпионат Европы, 1 тур
|09.06.2024
|Был в запасе
|Словакия
|4:0
|Уэльс
|Товарищеские матчи. Сборные
|05.06.2024
|Был в запасе
|Словакия
|4:0
|Сан-Марино
|Товарищеские матчи. Сборные