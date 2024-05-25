Marcinho - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Marcinho
|Команда
|Кавасаки Фронтале
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Marcinho
|Команда
|Кавасаки Фронтале
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.06.2024
|61' - 90'
|Виссел Кобе
|1:0
|Кавасаки Фронтале
|Япония. Джей-лига, 18 тур
|02.06.2024
|66' - 90'
|Кавасаки Фронтале
|2:1
|Нагоя Грампус
|Япония. Джей-лига, 17 тур
|25.05.2024
|1' - 70'
|Кавасаки Фронтале
|1:1
|Касива Рейсол
|Япония. Джей-лига, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч