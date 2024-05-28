Hyun-taek Cho - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Hyun-taek Cho
|Команда
|Кимчхон Сангму
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Hyun-taek Cho
|Команда
|Кимчхон Сангму
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.06.2024
|1' - 36'
|Кванджу
|2:0
|Кимчхон Сангму
|Южная Корея. Кей-лига, 17 тур
|36'
|01.06.2024
|Был в запасе
|Кимчхон Сангму
|3:1
|Пхохан Стилерс
|Южная Корея. Кей-лига, 16 тур
|28.05.2024
|Был в запасе
|Кимчхон Сангму
|0:0
|Сеул
|Южная Корея. Кей-лига, 15 тур
|Команда
|И
|Г
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|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч