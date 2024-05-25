Kota Mizunuma - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Kota Mizunuma
|Команда
|Йокогама Маринос
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Kota Mizunuma
|Команда
|Йокогама Маринос
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.06.2024
|Был в запасе
|Йокогама Маринос
|3:2
|Санфречче Хиросима
|Япония. Джей-лига, 13 тур
|01.06.2024
|72' - 90'
|Касима Антлерс
|3:2
|Йокогама Маринос
|Япония. Джей-лига, 17 тур
|29.05.2024
|Был в запасе
|Йокогама Маринос
|4:0
|Касива Рейсол
|Япония. Джей-лига, 9 тур
|25.05.2024
|Был в запасе
|Аль-Айн
|5:1
|Йокогама Маринос
|Лига чемпионов АФК, Финал, ответный матч
|Команда
|И
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|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч