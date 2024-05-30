Жоао Виларди - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Жоао
|Фамилия
|Виларди
|Команда
|Гремио
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 1998 (26 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Жоао
|Фамилия
|Виларди
|Команда
|Гремио
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 1998 (26 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.06.2024
|1' - 44'
|Форталеза
|1:0
|Гремио
|Бразилия. Серия А, 10 тур
|44'
|17.06.2024
|Был в запасе
|Гремио
|1:2
|Ботафого
|Бразилия. Серия А, 9 тур
|14.06.2024
|1' - 75'
|Фламенго
|2:1
|Гремио
|Бразилия. Серия А, 8 тур
|09.06.2024
|1' - 85'
|Гремио
|1:1
|Эстудиантес
|Кубок Либертадорес, 5 тур
|01.06.2024
|Был в запасе
|Гремио
|0:2
|Брагантино
|Бразилия. Серия А, 7 тур
|30.05.2024
|1' - 90'
|Гремио
|4:0
|Стронгест
|Кубок Либертадорес, 6 тур
|50'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гремио
|2
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.06.2024
|1' -44'
|Форталеза (Форталеза)
|1:0
|Гремио (Порту-Алегри)
|44'
|17.06.2024
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|14.06.2024
|1' -75'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Гремио (Порту-Алегри)
|01.06.2024
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|0:2
|Брагантино (Сан-Паулу)