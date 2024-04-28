Чока - статистика
#47 | Защитник
|Имя
|Жоао
|Фамилия
|Педро
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 декабря 2003 (20 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Жоао
|Фамилия
|Педро
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 декабря 2003 (20 лет)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.06.2024
|Был в запасе
|Интернасьонал
|1:0
|Коринтианс
|Бразилия. Серия А, 10 тур
|16.06.2024
|82' - 90'
|Коринтианс
|2:2
|Сан-Паулу
|Бразилия. Серия А, 9 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коринтианс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.06.2024
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|16.06.2024
|82' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:2
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)