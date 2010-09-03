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    Фабио Д'Элиа - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Фабио
    Фамилия Д'Элиа
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 января 1983 (40 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лихтенштейн 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.09.2010 79' -90' Шотландия 2:1 Лихтенштейн
    90'
    03.09.2010 Был в запасе Лихтенштейн 0:4 Испания
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