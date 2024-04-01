Isak Vadebu - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Isak Vadebu
|Команда
|Тромсе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Isak Vadebu
|Команда
|Тромсе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.05.2024
|Был в запасе
|Фредрикстад
|0:0
|Тромсе
|Норвегия. Элитсериен, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тромсе
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|Был в запасе
|Фредрикстад (Фредрикстад)
|0:0
|Тромсе (Тромсе)
|20.05.2024
|Был в запасе
|Тромсе (Тромсе)
|3:1
|Русенборг (Тронхейм)
|16.05.2024
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|4:0
|Тромсе (Тромсе)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Тромсе (Тромсе)
|4:0
|Одд (Шиен)
|05.05.2024
|83' -90'
|Викинг (Ставангер)
|2:1
|Тромсе (Тромсе)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Тромсе (Тромсе)
|0:3
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Кристиансунд (Кристиансунн)
|1:0
|Тромсе (Тромсе)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Тромсе (Тромсе)
|0:1
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|01.04.2024
|1' -56'
|Тромсе (Тромсе)
|2:4
|Бранн (Берген)