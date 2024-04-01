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    Isak Vadebu - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Isak Vadebu
    Команда Тромсе
    Состав Основной
    Позиция Защитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.05.2024 Был в запасе Фредрикстад 0:0 Тромсе Норвегия. Элитсериен, 10 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тромсе 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2024 Был в запасе Фредрикстад (Фредрикстад) 0:0 Тромсе (Тромсе)
    20.05.2024 Был в запасе Тромсе (Тромсе) 3:1 Русенборг (Тронхейм)
    16.05.2024 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 4:0 Тромсе (Тромсе)
    12.05.2024 Был в запасе Тромсе (Тромсе) 4:0 Одд (Шиен)
    05.05.2024 83' -90' Викинг (Ставангер) 2:1 Тромсе (Тромсе)
    28.04.2024 Был в запасе Тромсе (Тромсе) 0:3 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    21.04.2024 Был в запасе Кристиансунд (Кристиансунн) 1:0 Тромсе (Тромсе)
    14.04.2024 Был в запасе Тромсе (Тромсе) 0:1 Хаугесунд (Хаугесунд)
    01.04.2024 1' -56' Тромсе (Тромсе) 2:4 Бранн (Берген)
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