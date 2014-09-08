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    Матиас Кристен - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Матиас
    Фамилия Кристен
    Состав Без клуба
    Родной город Вадуц
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 августа 1987 (35 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лихтенштейн 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.10.2015 1' -83' Лихтенштейн 0:2 Швеция
    08.09.2014 1' -64' Россия 4:0 Лихтенштейн
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