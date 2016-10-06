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    Ив Эри - статистика

    #29 | Защитник
    Имя Ив
    Фамилия Эри
    Состав Без клуба
    Родной город Нюренсдорф
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 марта 1987 (35 лет)
    Рост 173
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лихтенштейн 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.06.2017 Был в запасе Италия 5:0 Лихтенштейн
    12.11.2016 1' -90' Лихтенштейн 0:4 Италия
    63'
    06.10.2016 1' -90' Лихтенштейн 0:2 Албания
    84'
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