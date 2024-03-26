Айман Дардари - статистика
#6 | Нападающий
|Имя
|Айман
|Фамилия
|Дардари
|Команда
|Майнц
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 марта 2005 (19 лет)
|Имя
|Айман
|Фамилия
|Дардари
|Команда
|Майнц
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 марта 2005 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.06.2024
|Был в запасе
|Бельгия
|3:0
|Люксембург
|Товарищеские матчи. Сборные
|05.06.2024
|Был в запасе
|Франция
|3:0
|Люксембург
|Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люксембург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.06.2024
|Был в запасе
|Бельгия
|3:0
|Люксембург
|05.06.2024
|Был в запасе
|Франция
|3:0
|Люксембург
|26.03.2024
|87' -90'
|Люксембург
|2:1
|Казахстан